Bertolino: “Pellegrinaggio a casa di Barella. Se l’Italia dovesse vincere potrei anche…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Enrico Bertolino commenta la grande cavalcata dell'Italia all'Europeo. Gli azzurri sono in finale dove affronteranno l'Inghilterra. Il comico, grande tifoso nerazzurro, fa un fioretto in caso di vittoria dell'Europeo.

"Sono venuto in pellegrinaggio a casa di Barella, Matteoli e Orlandoni, che aveva allenato i portieri dell’Inter. Finora la cosa ha portato bene, il problema vero è che devo tornare a Milano... Gli azzurri sono bravi, al di là delle scaramanzie sapranno come farsi valere. All’Italia manca un vero centravanti, così propongo un “nueve falso”, naturalizziamo Lukaku! A parte gli scherzi, il Mancio ha trasmesso uno spirito fantastico ai giovani, se la nuova generazione è davvero questa la ripartenza del Paese potrebbe essere più veloce del previsto. Non sono un tipo trasgressivo, ma se l’Italia domenica dovesse vincere la finale di Wembley potrei anche pagare, con piacere, una cena a un tifoso juventino".