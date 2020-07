Bertolino: “Inter, pare che tanti vogliano andare via. Altra conferma che non c’è progetto: non si può…”

Enrico Bertolino, comico e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva e ha parlato della stagione della formazione nerazzurra: “Gli allenatori di solito non mangiano il panettone, ora rischiano di non mangiare il cocomero… Questa è una stagione atipica e le partite di oggi sono la fiera della stanchezza. L’Inter è costante, riesce sempre a mollare all’ultimo. Forse manca un po’ di concentrazione e qualche carico di lavoro. Poi Conte qualitativamente non si discute, in campo vanno i giocatori. La stagione dei nerazzurri rischia di essere un’altra conferma che non c’è un progetto. Però non si può licenziare un manager così dal nulla“.

Poi un commento su Conte: “Non si fa amare per come fa le cose che dice. Prima le voci su Lautaro, poi su di lui. Mi pare che le idee le abbia, ma non capisco come mai un Eriksen non abbia portato niente di più rispetto a prima. Gagliardini è sotto tono. Ma ci sono le motivazioni? Forse se le devono trovare da soli… Le squadre dietro sono lontane e non si rischia il quarto posto, ma così si rischia di dover di nuovo rivoluzionare tutto. Mi pare che in tanti vogliano andare via e abbiano la testa altrove“.