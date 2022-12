Bertoni: “Lautaro goleador nato. Non ce l’ho con Dumfries, il vero problema…”

Daniel Bertoni , idolo di Fiorentina e Napoli, autore del terzo storico gol all’Olanda 44 anni fa al Monumental, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: «Direi che sono due squadre intense, unite, in missione. Certo, se ripenso ai compagni con cui ho condiviso quell’esperienza, vedo una qualità incredibile: Kempes era il punto di riferimento, ma c’era gente come Passarella, Fillol, Ardiles e pure Bertoni... Ma anche qua Scaloni ha creato un gruppo magnifico, di talento e combattimento, con Messi ovviamente alla testa».

Ma non è che contro l’Olanda si è ecceduto in questo... combattimento?

«Troppa tensione, ma la colpa non è dei nostri giocatori né degli olandesi, ma solo dell’arbitro che non ha gestito le situazioni più delicate. Non ho mai visto un calciatore andare a battere un rigore inseguito dai rivali. Non ce l’ho con Dumfries o con chicchessia: il problema è stato l’arbitro».