Bertoni: “In Italia nessuno ha l’attacco più forte del Napoli. Vincerà lo scudetto”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni non ha dubbi: a vincere lo scudetto sarà il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti. "Sì e stavolta lo dico con una convinzione anche maggiore rispetto al passato. Il Napoli è protagonista in campionato e in Champions. Sono talmente sicuro che sia la volta buona che consiglierei di puntare direttamente tutto sulla Serie A, senza preoccuparsi troppo della coppa".

"In Italia francamente no, non mi sembra ci sia una combinazione migliore di questa. In Europa il discorso è diverso, ci sono diversi giocatori importanti ad esempio nel Psg, ma come abbiamo visto il trio del Napoli è riuscito a non sfigurare in ambito internazionale, anzi...".