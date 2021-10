Bertotto: “Inter solida e capace, l’Udinese deve provarci. Hadanovic? Critiche ingiuste”

Valerio Bertotto, ha parlato a Gazzetta.it della sfida di domani dei friulani contro l'Inter e del campionato italiano

"Forse è un po’ presto per dirlo perché ci sono diverse squadre accreditate. L’Inter è solida e capace, nonostante i cambiamenti in estate. Il Milan è una squadra meravigliosa, allenata da un tecnico bravissimo e con una dirigenza che sa fare calcio bene: serietà, conoscenza e linea comune da sposare e portare avanti. Poi c’è il Napoli che gira a mille allora: Spalletti è un grande allenatore".

In panchina c’era Handanovic, come secondo di De Sanctis.

"Per l’Inter si è comportato in modo perfetto, a livello sia morale sia professionale. Non ritengo giuste certe critiche per uno che sta dando e ha dato così tanto all’Inter".