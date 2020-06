Bertotto: “Scudetto? Importante essere pronti subito. Ecco chi avrà più benefici”

L’ex difensore Valerio Bertotto, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche della lotta scudetto. Rientrerà anche l’Inter? Questo il suo parere: “Non saprei, ma potrebbero nascere incognite su possibili infortuni legati alle tante partite. Sorprese, che poi non sarebbero se penso ad esempio all’Atalanta, di chi potrebbe rivelarsi pronto fin da subito. Chi in questo momento ha giocatori meno strutturati fisicamente, più adatti ad un gioco di esplosività, forse può avere dei benefici nell’immediato”.