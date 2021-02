Bestemmia in Parma-Juventus, Buffon se la cava: niente squalifica, multato

Nessuna squalifica per Gianluigi Buffon per la bestemmia pronunciata durante il match di campionato contro il Parma

Gianluigi Buffonse la cava. Il portiere della Juventus, deferito per aver pronunciato una bestemmia volta a incitare il compagno di squadra Portanova, appena entrato nel secondo tempo della partita di Parma, non incorrerà infatti in una squalifica.