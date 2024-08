Andrà in scena questa sera a San Siro la sfida tra Inter e Atalanta , primo big match della Serie A 2024/25. Un incrocio decisamente significativo per Gian Piero Gasperini, che nella Milano nerazzurra visse una delle parentesi più deludenti della sua carriera da allenatore.

Senza dimenticare le sue difficoltà quando si è ritrovato ad affrontare la formazione interista da avversario, contro cui ha raccolto più sconfitte che sorrisi. Una vera e propria bestia nera, come evidenzia il Corriere dello Sport: "L'Inter è l'avversaria contro cui Gasperini ha perso più partite da allenatore in A: 15 su 29 (completano il quadro 5 vittorie e 9 pareggi). Per il tecnico piemontese anche tre panchine nel massimo campionato alla guida dell'Inter, nel settembre 2011, in cui ha registrato un pareggio e due sconfitte".