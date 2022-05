Bet: “Al Milan segnalai Skriniar ma non lo presero. Io all’Inter? Herrera mi disse…”

Aldo Bet, ex giocatore di Inter e Milan, ha raccontato degli aneddoti a La Gazzetta dello Sport. Il primo riguarda l'Inter nello specifico

«Ero giovane. Sveglia alle 7, andavo a lavorare dietro il pensionato in un’azienda di lubrificanti fino alle 12. Poi via ad Appiano per l’allenamento e poi alle scuole serali. Non ce l’ho fatta a diplomarmi come perito meccanico. A 17 anni, dopo un bel torneo di Viareggio, il ds Italo Allodi mi disse: “Domani vai con la prima squadra”. Ero timido come ora, c’erano tanti campioni. Herrera mi chiama e mi dice: “Fai come Burgnich, se c’è da fare legna si fa legna. Giocai all’Inter alcune partite in prima squadra, poi mi volle alla Roma e trovai pure la Nazionale. Herrera era avanti anni luce, capiva tutto prima e con la sua forza ha fatto alzare gli stipendi a tutti gli allenatori».