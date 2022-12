Betis-Inter questa sera alle ore 18: ecco come e dove vedere la gara

Continua la preparazione dell'Inter in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Dopo le amichevoli disputate a Malta contro Gżira United Football Club e Red Bull Salisburgo, che hanno visto la squadra di Inzaghi vincere in maniera netta, ecco che i nerazzurri sono pronti per un'altra sfida internazionale.