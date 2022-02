Beto: “Eto’o il mio idolo. Da piccolo scrivevo il mio nome Beto’o. Adriano…”

L'attaccante dell'Udinese è stato protagonista della nuova puntata di "Lost in the weekend", in onda su Dazn

Gianni Pampinella

Il protagonista della nuova puntata di "Lost in the weekend", programma di Dazn, è stato Beto. L'attaccante dell'Udinese si è raccontato e ha svelato chi è il suo idolo, Samuel Eto'o. "Vorrei incontrare Samuel Eto'o, il mio idolo assoluto. Da piccolo ho sempre scritto il mio nome Beto'o sul mio quaderno di scuola, per far capire quanto mi sia sempre piaciuto. Vorrei segnare un gol in finale di Champions League, e mi basterebbe appoggiare la palla a porta vuota. Per ora ho fatto il gol alla Beto qui, quello contro la Lazio dell'andata, nello stile di Adriano con l'Inter contro l'Udinese".

(Dazn)