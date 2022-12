Retroscena Beto, GdS: “Squadra di Serie A in estate era pronta a spendere 40 mln”

“Beto resta nei radar del Napoli per un innamoramento di lunga data. La scorsa estate il club, quando non aveva ancora chiuso per Raspadori, era pronto a spendere 40 milioni di euro per il goleador dei friulani. Non se ne fece nulla anche perché la famiglia Pozzo non era disposta a venderlo. Da allora il feeling è rimasto intatto e il Napoli si muove sempre su questo versante. Inutile dire che a Udine non si accontentano e contano di alzare la posta, ma le maratone sono da mettere nel conto nelle trattative tra questi due club”, si legge.