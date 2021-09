Betis, Bellerin spiega la sua scelta: “Volevo il sole e il caldo, ma non sono venuto…”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il giocatore spiega i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Betis

Per buona parte della sessione di mercato, Hector Bellerin è stato spesso accostato all'Inter. Alla fine sia il club che il giocatore hanno preso strade diverse. In conferenza stampa, Bellerin spiega le ragioni che lo hanno spinto a scegliere il Betis Siviglia: "Sono molto felice, è un sentimento che la mia famiglia mi ha inculcato da quando ero un bambino. Mio padre mi ha sempre fatto indossare la maglia del Betis, quindi conosco questa sensazione Sono venuto con grande entusiasmo, abbiamo dovuto lavorare molto duramente questa settimana, ma tutti sapevano che volevo essere qui e avrei fatto tutto il necessario per indossare questa maglia. Volevo il sole e il caldo, ma non sono venuto in vacanza. Sono venuto per lottare per una maglia da titolare. Non vedo l'ora di godermi quest'anno e di sentire il beticismo".