Bezzi: “Blocco Inter un vantaggio per Spalletti. Contro l’Albania…”

Un parere sull'esordio dell'Italia?

"Blocco Inter incide? Una volta con la Juve c'erano anche più elementi in rosa, ma comunque è un grande vantaggio, perché se metti dentro giocatori che giocano da tempo insieme è un vantaggio per il ct. Contro l'Albania abbiamo visto una Nazionale giovane, come non si vedeva da tempo. Abbiamo visto in difesa una nuova coppia, Bastoni-Calafiori, che devono migliorare ma hanno senso del gioco e sanno costuire. Siamo sulla strada giusta. Bisogna fare attenzione a quello che dice Spalletti, che abbiamo sempre la bischerata in canna".