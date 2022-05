Bezzi (RAI): “Scudetto? Milan favorito, ha grande forza collettiva”

Le parole del giornalista sui rossoneri: "Grande forza collettiva e sembrano avere tutte le garanzie per potere arrivare fino in fondo”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Gianni Bezzi, giornalista RAI, ha parlato così della corsa scudetto, pronosticando i rossoneri come vera favorita alla conquista del tricolore: "Credo che sia favorito per questo finale di campionato, ha una grande forza collettiva e sembra avere tutte le garanzie per potere arrivare fino in fondo", le sue parole.