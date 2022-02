Bia: “Inter, rosa straordinaria. Ieri prova di forza. Con il Napoli non decisiva”

L'ex difensore ha commentato il successo di ieri sera dei nerazzurri, che sabato sera affronteranno il Napoli

L'ex difensore Giovanni Bia ha commentato ai microfoni di tuttomercatoweb.com la vittoria dell'Inter contro la Roma: "Ha giocato una grande partita, come del resto aveva fatto per 70 minuti nel derby. Ha dimostrato la forza che ha, dopo il ko di sabato ha dato subito il segnale giusto".

"No, un po' di gestione ci può stare e poi ci sono anche gli altri, l'avversario non ti permette di stare sempre nell'altra metà campo".

"Partita tosta, per molti può sembrare uno spartiacque per lo scudetto, ma il titolo lo vinci con la continuità di risultati e la costanza delle prestazioni. Sarà solo tappa nel percorso verso lo scudetto. Certo, se vince l'Inter è un altro bel segnale"

"Sta giocando bene. Qualcosa in più ce l'ha a mio parere l'Inter ma Spalletti ci sta mettendo del suo con maestria, la sua squadra sta facendo ottime cose e sta costruendo qualcosa di importante per il futuro attraverso la programmazione. Ora deve dimostrare la sua forza come ad inizio campionato. Poi in campo dipende anche dalla condizione e dalla forza dell'avversario".