Biabiany: “De Boer il peggior allenatore della storia dell’Inter. Sarò sempre legato a…”

Intervistato da calciomercato.com, Jonathan Biabiany, vincitore con la maglia dell’Inter del Mondiale per Club nel 2010 nel 3-0 contro il Mazembe in cui segnò anche un gol, ha toccato vari temi riguardanti i nerazzurri, senza risparmiare qualche frecciata. Ecco le sue dichiarazioni:

BALOTELLI – “Conosco Mario dai tempi dell’Inter, è un ragazzo straordinario, una brava persona e un grande calciatore. Si parla tanto di quello che ha fatto e fa fuori dal campo, ma non bisogna dimenticare che sta comunque facendo una carriera importante. Se può tornare nel giro dell’Italia di Mancini? Credo di sì, Mario sa quello che deve fare per vestire la maglia azzurra“.

MAMMA INTER – “Ci sono stato tre volte in carriera, l’Inter mi ha portato in Italia, sarò sempre legato all’Inter. Il gol in finale al Mondiale per club (nel dicembre 2010 con il Mazembe, ndr) è stato il momento più bello della mia carriera. Ho vinto tanto nel settore giovanile, ho avuto compagni straordinari, penso a Zanetti, un leader. A Milano ho tanti amici. Posso solo parlare bene dell’Inter“.

DE BOER – “Su De Boer ho solo risposto alla domanda di un giornalista, mi è stato chiesto se per me l’olandese può essere considerato il peggior allenatore della storia dell’Inter e ho risposto sì. La penso così. Si è messo tanta gente contro, è innegabile. I rapporti sono fondamentali“.

LEONARDO – “Nessun problema con lui, ma sono rimasto stupido quando mi ha ceduto alla Sampdoria. Prima del suo arrivo la società mi aveva confermato la fiducia, con l’arrivo di Leonardo le cose sono cambiate“.

