Bianchi: “Belotti? Legittimo voglia giocare le coppe europee. Il Toro dovrà…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Rolando Bianchi, ex centravanti del Torino, ha parlato così del futuro di Andrea Belotti, in scadenza nel 2022 e accostato con forza anche all'Inter: «A questo punto immagino che voglia valutare ogni scenario a fine stagione, ma sinceramente trovo legittimo che un giocatore del suo livello abbia l'aspirazione di giocare magari le coppe europee. A maggior ragione una volta arrivato alla piena maturità agonistica, come nel suo caso».