Bianchi: “Vidal fondamentale per migliorare, sarà un punto di riferimento. Eriksen? Difficile…”

Ospite in collegamento di Sky Sport, l’ex attaccante Rolando Bianchi ha parlato dell’arrivo all’Inter di Antonio Conte di Arturo Vidal dal Barcellona: “Conosce il sistema di Conte, sarà fondamentale per migliorare il centrocampo, ruolo in cui l’anno scorso l’Inter ha avuto problemi. Il cileno ha esperienza e all’interno dello spogliatoio diventa un punto di riferimento per i più giovani e per chi ha vinto meno. Eriksen? I calciatori di qualità fanno sempre comodo. È un trequartista ed è difficile cambiargli ruolo, ma ha qualità ed è intelligente“.