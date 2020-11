Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex attaccante del Torino Rolando Bianchi. Questo il suo pensiero a proposito della lotta scudetto: “Mi sta deludendo l’Inter, mi aspettavo qualcosa in più per la tipologia di squadra che è. Conte dovrebbe dare un po’ più di libertà ai giocatori che ha in rosa. La Juve ha cambiato molto e può avere delle problematiche, l’Inter ha la rosa più completa e ha un allenatore già al secondo anno”.