Bianchi: “Napoli? Non vedo rivali. Milan, Inter e Juventus hanno problemi”

Le parole dell'ex allenatore: "Se, in gergo automobilistico, il Napoli non bucherà tutte e quattro le gomme, non vedo chi possa contrastarlo"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Ottavio Bianchi, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Milan, Inter, Juventus hanno parecchi problemi, di varia natura, e il divario in classifica è già diventato importante. Se, come si dice in gergo automobilistico, il Napoli non bucherà tutte e quattro le gomme, non vedo chi possa contrastarlo nella conquista del titolo. In questo momento non c’è proprio match".