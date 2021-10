Bianchi: “Napoli da scudetto: adesso è la squadra più forte della Serie A e…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi ha parlato così di Scudetto

“Io non sono per la sopravvalutazione del ruolo di chi allena. Puoi esser un buon pilota, ma per vincere devi avere una macchina con un buon motore e un buon telaio. Le qualità di chi guida possono farti vincere una gara, ma non il campionato. Contano i giocatori. Un allenatore deve esser bravo solo a guidare la squadra che ha a disposizione”.

“Io sono sempre innamorato della città, già da quando ci andai da giocatore. E quindi posso sembrare non obiettivo parlando di Napoli. Ma devo dire che negli ultimi anni l’ambiente è cresciuto molto. C’è un pubblico favoloso che ora è diventato maturo. Quando giocavo, bastava vincere una partita con una grande e tutti erano contenti per mesi, ma poi il campionato lo vincevano altri. Ora invece nell’ambiente c’è la convinzione che per poter vincere lo scudetto devi cercare di importi in ogni gara. Insomma, devi avere la personalità che fa la differenza. E il Napoli ce l’ha. Anche per questo adesso è la squadra più forte della A e ha tutti i mezzi per competere per lo scudetto”.