Bianchi: “Scudetto? Il Napoli ha una bella possibilità. Si pensava che l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore: "Una lotta a tre anche se la squadra nerazzurra per non perdere il tram dovrà battere domenica la Juve"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ottavio Bianchi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Credo che il Napoli abbia una bella possibilità di vincere lo scudetto: ha tutte le carte in regola, una squadra solida. L'Inter si pensava potesse prendere il largo ma così non è stato, il Milan è in testa anche se alla vigilia era la meno accreditata. Una lotta a tre anche se la squadra nerazzurra per non perdere il tram e restare agganciata dovrà battere domenica la Juve».