Biasin: “Acerbi? Bisogna capire perché si è arrivati a quello. Impossibile prendere un giovane”

"Acerbi? Bisogna capire perchè si è arrivati a quello. Con un budget 0, pensare di prendere un giovane di prospettiva diventa impossibile perchè ti chiedono un prestito oneroso. Questo è il sacrificio per mantenere tutti i titolari in difesa. Non è partito nessuno. Non si firma mai per un pari, però c'è un grande rispetto del Milan, che è una grande squadra. Noi abbiamo un limite in fase difensiva, loro in fase offensiva. Sono due squadre imperfette, che sono al 50% come è normale che sia"