Intervenuto ai microfoni di TuttoCagliari, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così verso la sfida di oggi tra i sardi e l'Inter: "Problema Lautaro in zona gol? Non c'è di cui preoccuparsi, anche perché l'Inter ha una grande fase offensiva, che contribuisce a mandare più uomini in gol. Basti pensare che nell'anno solare 2024, l'Inter ha segnato ben 89 gol in campionato e 105 in tutte le competizioni. Per Inzaghi è più importante la gara di Cagliari, rispetto alla Semifinale di Supercoppa Italiana, in quanto i nerazzurri non sono ancora in vetta, visto che Atalanta e Napoli stanno facendo un grande campionato.