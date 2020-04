“Riprende la Serie A? Ci sono in ballo un sacco di soldi, secondo me alla fine un modo per ricominciare la si trova. Ma poi bisogna anche cercare di finire, e io ho qualche dubbio. E’ giusto provarci, sperando vada tutta bene anche se non ne sono così convinto”.

Intervenuto in diretta Instagram con Pierluigi Pardo, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin si è definito poco fiducioso in una conclusione della Serie A.

Intanto Spadafora risponde alla FIGC