Biasin: “Bravissima Inter. A giugno si parlava del fallimento di Conte. Dopo solo un mese…”

L’Inter batte lo Shakhtar e venerdì giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia. Del cammino della squadra di Conte e del lavoro del tecnico ha parlato a Sportmediaset il giornalista Fabrizio Biasin:

“A giugno, amici cari, si parlava del fallimento del progetto Inter, del fallimento di Conte alla guida dell’Inter, del fallimento di un club che ha scelto un tecnico ‘carissimo’ per tornare a livello e del fatto che in realtà questa squadra non sarebbe andata e non stava andando da nessuna parte. Ebbene, dopo appena un mese, ci troviamo a dire un’altra cosa, a dire che questa squadra può vincere o non vincere la finale di Europa League, ma a prescindere da come andrà ha fatto un gran percorso. Lo ha fatto in campionato, lo sta facendo in Europa League. Bravissima Inter, bravissimi i giocatori, bravissimo il tecnico, bravissimi i dirigenti, bravissima la famiglia Zhang a credere di poter riportare questa squadra là dov’era 10 anni fa”.