Biasin: “Bremer diventerà il miglior centrale in Serie A. Ora ha davanti un solo nome”

Alessandro Cosattini

L’Inter fa sul serio per Gleison Bremer per rinforzare la difesa in estate. Fabrizio Biasin, noto giornalista, in diretta sul canale Twitch di calciomercato.it ha parlato così del brasiliano: “Per me Bremer diventa il centrale più forte della Serie A. Oggi davanti metto Koulibaly, ma Bremer già davanti a Skriniar per mio gusto personale. E poi metto Tomori e de Ligt, nella top 5 dei difensori”, le sue dichiarazioni.