Biasin: “Inter, non esclusa difesa Skriniar-Bremer-Bastoni. Ecco come”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando dell'obiettivo in difesa dell'Inter Bremer:

Bremer è una priorità per l'Inter, potrebbe arrivare anche senza la cessione di Skriniar. L'Inter vede in lui il difensore del presente e del futuro. Non è esclusa una difesa Bremer-Skriniar-Bastoni, magari cedendo De Vrij o Pinamonti