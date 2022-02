Biasin: “Brozovic rinnova? Ancora 5/6 giorni, trattano anche le virgole. Perisic…”

Fabrizio Biasin, a calciomercato.it, ha fatto il punto della situazione sui rinnovi in casa Inter partendo da Brozovic

Intervenuto su Twitch ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione sui rinnovi in casa Inter partendo da Brozovic:

“La sensazione è che il rinnovo si farà, ma si temporeggia. Ci vorranno almeno 5/6 giorni perché si stanno trattando le virgole. Fino a che non c’è firma non ci sono certezze. L’Inter ha presentato la sua offerta di rinnovo a Brozovic e l’entourage ha accettato. Ora si stanno vedendo le virgole. Fino a quando non saranno a posto le virgole bisogna aspettare".