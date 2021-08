Biasin: “Champions, la sorte con l’Inter: Inzaghi dovrà essere più bravo di…”

Il noto giornalista di Libero ha commentato il sorteggio dei nerazzurri di Simone Inzaghi in Champions League

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha commentato così sul quotidiano il sorteggio di Champions League di ieri e si è soffermato anche sull'Inter di Simone Inzaghi: "La sorte ha giocato con l’Inter. I nerazzurri ritrovano il Real Madrid come un anno fa, lo Shakhtar come un anno fa, lo Sheriff come… mai, del resto gli amici della non riconosciuta (dall’Onu) Transnistria sono all’esordio totale. Dopo due anni di non-qualificazioni, i nerazzurri contano di tornare nella fase ad eliminazione diretta e, per farlo, Inzaghi dovrà essere più bravo dei colleghi tricolori Ancelotti e De Zerbi".