"Son risuonati allarmi apocalittici tipici dei nostri giorni. Il pareggio del Ferraris fa male per una questione di punti persi, ma la prestazione non è mancata affatto. Oggi capiamo se Palacios sarà il nuovo rinforzo della difesa (offerta da 6.5 milioni + bonus), dopodiché la rosa (almeno numericamente) sarà al completo. Chiesa non sarà un rinforzo per l’attacco, può diventare un’opportunità solo e soltanto se andrà a scadenza (difficile). È una rosa perfetta? Impossibile a costo zero. È una rosa forte? No, è fortissima".