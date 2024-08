Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha stilato la probabile formazione dell'Inter in vista dell'esordio in campionato col Genoa

Tra tre giorni l'Inter scenderà in campo contro il Genoa per l'esordio in campionato dei campioni in carica. Per la partita di Marassi non saranno a disposizione Zielinski e De Vrij, entrambi alle prese con dei problemi muscolari.