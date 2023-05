Biasin: “Inter, per domani è una la domanda più gettonata. E io non rinuncerei mai a…”

Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sull'euroderby di domani sera tra Milan e Inter

"La domanda più gettonata è: “Chi sta fuori a centrocampo?”. E l’altra: “Chi sta fuori in attacco”. La seconda pare più semplice: salvo sorprese giocheranno Lautaro e Dzeko, con Lukaku destinato ad entrare in corso d’opera".

"Quanto alla prima è tutto francamente più complicato: trattasi di quattro giocatori di gran livello arrivati alla partita più importante in grande condizione. E allora andiamo sui gusti personali: posto che qualunque scelta consentirà a Inzaghi di avere una formazione certamente competitiva, il qui presente non prescinderebbe mai dal signor Brozovic Marcelo da Zagabria. Oh, son gusti".