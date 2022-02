Tre ko consecutivi per Conte, Biasin: “La considerazione da fare è scontata”

Il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter ora al Tottenham

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter. “Conte perde la terza partita di fila in Premier e dice “Non sono abituato a parlare di quarto posto, di solito lotto per ben altri obiettivi”. Antó, la considerazione è scontata: “Ma chi te l’ha fatto fare?”, le sue parole.