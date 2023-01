Biasin: “Conte, consueta tiritera. Inter? Antonio non lo ammetterà mai ma…”

Così il giornalista su Conte: "Per il suo Tottenham sono 25 gol presi. Troppi per uno che pensa alla fase difensiva come dogma assoluto"

Nel suo consueto editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del Tottenham e di Antonio Conte, sconfitti nell'ultima giornata contro l'Aston Villa: "Per il suo Tottenham sono 25 gol presi. Troppi per uno che pensa alla fase difensiva come dogma assoluto. Poi ha detto cose come “valiamo il quinto posto”, “non bisogna prendere in giro i tifosi”, “siamo questi”, “altri investono centinaia di milioni” eccetera eccetera. La consueta tiritera. Ecco, si è parlato tanto di quel che ha perso l’Inter da quando Conte se n’è andato, molto meno di quel che ha perso Conte da quando ha lasciato l’Inter. La verità è che costruire gruppi vincenti non è semplice e lui c’era riuscito alla grande, lasciare è stato un errore. Non lo ammetterà mai, ma è così".