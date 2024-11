Intervenuto a Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Inter e Napoli a San Siro: "La prestazione di Lukaku è stata influenzata da quella di Acerbi, che ha giocato una partita superlativa. Come Buongiorno dall'altra parte. Hanno stravinto le difese sugli attacchi: mi è piaciuta come partita. Resta l'amaro in bocca perché l'Inter poteva riuscire a vincere, ma bisogna sempre pensare che gioca anche la Champions e ha vinto 8 delle ultime 10 partite.

Per Conte c'è stata indifferenza, ha un significato positivo: parliamo comunque del tecnico che ha riportato lo scudetto all'Inter. Tanti fischi invece per Lukaku. Il rigore su Dumfries? Io sono d'accordo con Conte, il protocollo andrebbe rivisto e dovrebbero decidere di più quelli al monitor. Ma non mi va bene che abbia detto quello che ha detto dopo Inter-Napoli ma niente dopo Empoli: lì ha parlato solo il ds dell'Empoli e abbiamo parlato un secondo delle sue legittime parole. Ha aperto un tema? Perché non l'ha aperto a Empoli? Perché non gli conveniva!".