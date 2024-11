Al tavolo di Pressing si discute animatamente delle parole di Antonio Conte dopo Inter-Napoli. Il tecnico azzurro si è scagliato in modo forte contro l'applicazione del VAR in relazione al rigore concesso dall'arbitro Mariani dopo il contatto tra Dumfries e Anguissa. Così in merito Ivan Zazzaroni: "Le parole di Conte? Fa lo stesso discorso che noi facciamo ogni domenica, perché accusarlo di parlare a suo favore? Mariani potrà aver visto bene o male, lui dice di andare a vedere un episodio che può essere decisivo. Non ha fatto un discorso che parla del Napoli. Non stiamo giocando a bocce, è la Serie A con miliardi in palio. Conte non ha fatto i propri interessi, ha semplicemente spiegato una cosa che gli stava a cuore".