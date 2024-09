Biasin: “Conte e Inzaghi? C’è una differenza evidente a quasi tutti tra i due”

Antonio Conte e Simone Inzaghi hanno sicuramente una cosa in comune: il modulo con il quale hanno portato l'Inter alla vittoria. Entrambi fedelissimi al 3-5-2, hanno approfittato di una squadra allestita dalla dirigenza proprio per giocare in quel modo. Per vincere, però, hanno scelto percorsi molto diversi, pur partendo dalla stessa base. Lo sottolinea Fabrizio Biasin, in un pensiero diffuso attraverso il suo profilo X: