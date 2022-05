Biasin: “Conte? Non credeva allo scudetto. Chi è mancato all’Inter è Eriksen”

Fabrizio Biasin ha detto la sua sul principale motivo del sempre più probabile mancato bis scudetto dei nerazzurri

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, ha detto la sua sul principale motivo del sempre più probabile mancato bis scudetto dell'Inter: "Il probabile non-scudetto dell'Inter ha risvegliato i brontoloni, i parrucconi, i soloni e molti altri tra quelli che finiscono in "oni". Cioè, è necessario trovare una spiegazione al mancato scudetto-bis che non sia «Il Milan è stato più bravo». E allora eccoli, pronti a gettare sul piatto dozzine di teorie, dalla gettonatissima «è colpa dei cinesi», alla più visionaria «Radu, a Bologna, lo ha fatto apposta». Tra le più celebrate e riproposte ad altissimo livello, c'è quella secondo cui «con Antonio Conte in panchina l'Inter avrebbe stravinto lo scudetto». Oh, può darsi, ma il dato di fatto è che lo stesso ex ct non credeva a siffatta tesi, altrimenti sarebbe rimasto al suo posto (questione di logica elementare).

Ecco, sì, nell'universo delle interpretazioni anche noi gettiamo in pasto alla folla il nostro barbaro punto di vista: a mancare non è stato tanto Conte, quanto semmai la figura mitologica denominata "vice-Brozovic". Nelle tre partite saltate dal croato in campionato l'Inter ha raccolto la miseria di due punti (sconfitta con il Sassuolo, pareggi contro Torino e Fiorentina) e, soprattutto, Inzaghi non ha mai trovato un'alternativa convincente da piazzare lì in mezzo. Quella che Conte, invece, aveva eccome. Si chiama Christian Eriksen, gioca in Premier League per i motivi che ben sappiamo e se fosse rimasto a disposizione dei nerazzurri avrebbe risolto molti dei problemi capitati tra febbraio e marzo alla Beneamata".