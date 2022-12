Biasin: “Conte incazzato dopo il boxing day: ora pretende dal mercato di gennaio”

“Per dire, abbiamo rivisto Antonio Conte al mitico boxing day. Il suo Tottenham non è andato oltre il pari, e se anche il 2-2 è arrivato in ottima rimonta ci vien da pensare che l’ex ct sia incazzato come lupo del Tavoliere. E quando si incazza, Conte, “pretende”. Ecco, in un mercato – quello di gennaio – dove non girerà una lira (lo diciamo sempre, ma questa volta di più), gli Spurs provvederanno a servire almeno un paio di innesti al loro condottiero. Anche solo per garantirsi il “sì” sul rinnovo del contratto.