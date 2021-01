Biasin: “Conte a Udine ha fatto sentire che è interista. In conferenza ha detto…”

Fabrizio Biasin, nel corso del suo collegamento con Pressing, ha è tornato sull’espulsione di Antonio Conte al termine di Udinese-Inter: “Conte ha sbagliato e lo sa perfettamente, certe sceneggiate vanno evitate, ma quello che è successo a Udine non è completamente brutto per chi tifa Inter. Conte mi è piaciuto perché in conferenza ha detto delle cose che mi sono piaciute tantissimo. Mi ha fatto sentire che è interista. Tante volte l’ho criticato perché l’ho visto concentrato molto su se stesso e poco sulla squadra, a Udine non è successo“.