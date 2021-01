Biasin: “Pronostico su Inter-Juve? Nemmeno sotto tortura. Conte dice cose vere, forse poteva…”

Presente negli studi di Sky Sport, Fabrizio Biasin commenta le parole di Antonio Conte in conferenza stampa rilasciate alla vigilia di Inter-Juve. Questo il commento del giornalista: “Conte dice cose vere, incontestabili. Forse strategicamente poteva essere un filo più interista e questa cosa ha dato un po’ fastidio a qualche tifoso dell’ìInter. Sul fatto che la Juventus sia da 10 anni la squadra irraggiungibile è assolutamente vero. Va anche detto che l’Inter si è affidata ad Antonio Conte proprio per colmare quella distanza. La conferenza di ieri è corretta nella forma, strategicamente poteva essere più nerazzurro. Pronostico? Neanche sotto tortura, non ho la minima idea di come possa finire questa partita“.

(Sky Sport)