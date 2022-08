Biasin: “Conte? Pesante come il brasato a Ferragosto. Bello vedere…”

Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin commenta la prima conferenza stampa della nuova stagione di Antonio Conte. Il tecnico ha dichiarato che "la prima cosa è l’onestà. Se mi dici una cosa devi rispettarla. Non puoi cambiare le carte in tavola dopo uno o due anni. Odio i bugiardi. Dimmi anche una brutta verità ma la verità. Se menti con me hai vita breve". Questo il commento del giornalista: "Anno nuovo, Antonio Conte vecchio. Ecco, in mezzo a tante cose che variano, in mezzo alle guerre, alle varianti dei virus e al cambiamento climatico, è bello vedere che esistono ancora delle antiche certezze: Antonio Conte è pesante come il brasato a Ferragosto".