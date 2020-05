Biasin: “Conte all’Inter? Scelta da rifare altre mille volte. Per troppo tempo nello spogliatoio…”

A prescindere da come finirà questa stagione in casa Inter, secondo Fabrizio Biasin, i nerazzurri hanno già raggiunto un traguardo importantissimo: “Il gruppo ha “imparato a lavorare”. Dovrebbe essere la norma, ma il dato di fatto è che la società per troppi anni ha dovuto tamponare gossip e chiacchiere assortite, oggi nello spogliatoio prevalgono lavoro e buonsenso”.

L’Inter e il ritrovato splendore: “Anche in questo caso Antonio Conte ha fatto e sta facendo il suo dovere. Giocatori come Lukaku o Eriksen difficilmente avrebbero scelto Milano se non fosse per la “garanzia-Conte”, quella di un tecnico incapace di accontentarsi del piazzamento: ha la vittoria nel dna, insegue solo quella, prima o poi la raggiunge”.

Nel pezzo di Biasin si sottolinea come prendere Antonio Conte sia stata una scelta vincente. “Una scelta da fare altre mille volte”. “Oh, ce n’è abbastanza per essere contenti e pazienza se gennaio e febbraio sono stati mesi “amari”, la storia “contiana” insegna chele sue squadre rendono al meglio a ridosso della primavera. Ecco, quest’anno la primavera-pallonara non è esistita, altrimenti saremmo già ai bilanci ufficiali. Ora no, non abbiamo certezze se non una: puntare su Conte non solo è stato giusto, ma indispensabile, perché neanche “uno così” può garantire successi, ma senza “uno così” è difficile anche solo provarci”, conclude Biasin.