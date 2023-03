Biasin: “Conte torna in Italia? Per me è complicato. Ma può succedere a queste condizioni”

"Se lui pretende anche solo un mercato da 50 milioni di euro, non c'è squadra in Italia che possa accontentarlo. Forse solo il Milan, ma le altre no. Se invece vuole talmente tornare in Italia che per lui andrebbe bene tutto, allora vediamo. Resta tutto molto complicato, anche per il suo ingaggio. Dovrebbe quantomeno dimezzarsi l'attuale stipendio da 17 milioni di euro. In questo momento è più lui che dice 'Sono qui', che gli altri 'Vieni"'.