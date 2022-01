Biasin: “Sorpresa Gosens. Conti Inter in mano a Marotta e Ausilio, non ci sarà rosso”

Il giornalista, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato delle mosse di mercato dell'Inter e del Milan

"Diarchia Inter e Juve nei prossimi anni? Dopo calciopoli hanno vinto solo Inter e Juventus e un solo anno il Milan. E' già così da un bel po'. Sono però certo che i rossoneri non staranno a guardare, è presto per dirlo. L'Inter aveva bisogno di una punta di complemento visto che Correa è infortunato, mentre a sinistra Gosens è una vera e propria sorpresa per tutti quanti. La gestione dei conti è in mano a Marotta e Ausilio, non ci sarà un meno a bilancio a fine estate. Il problema è che negli ultimi anni ci concentriamo più sul mercato che sui fatti. La verità è che Elliott ha riportato il Milan al secondo posto, evidentemente sanno cosa stanno facendo. Poi che serva un vero 9 ok, ma che stiano lavorando male non si può dire"