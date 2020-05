Biasin: “Ecco le possibili date per la Coppa Italia. Per la Serie A due opzioni”

Si continua a discutere della possibile ripartenza del calcio italiano. Fabrizio Biasin ha commentato gli ultimi aggiornamenti, nel suo editoriale per Libero: “Non ci limitiamo alla questione allenamenti e buttiamo sul piatto qualche possibile data: del 18 maggio abbiamo detto; il 10 giugno potrebbero andare in scena le semifinali di ritorno di Coppa Italia Napoli-Inter e Juve-Milan; il fine settimana del 13/14 o quello del 20/21 ripartirà ufficialmente la serie A (trattasi di 12 turni da giocare uno in fila all’altro, più quattro recuperi);il 22 luglio possibile finale di Coppa Italia e chiusura della “maratona” nazionale entro e non oltre il 3 agosto, come da indicazione dell’Uefa che a quel punto riavvierà la macchina delle coppe europee per salvare la cassa. Eccolo qui il piano “ideale”. Messo a serio rischio dalla questione virus e comunque spinto dai più per evitare i probabilissimi ricorsi di questo e quel club. La Spal, per dire, ieri ha fatto sapere che in caso di sospensione provvederà a invadere le aule”.