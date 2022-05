Biasin: “Inter, ecco i due veri motivi del colpo Gosens a gennaio”

Così Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato dell’arrivo di Robin Gosens all’Inter nel mercato di gennaio

Così Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato dell’arrivo di Robin Gosens all’Inter: “L’Inter ha preso Gosens per due motivi a gennaio: per non farselo fregare e per sedersi al tavolo con Perisic a trattare con l’alternativa già in casa. La mossa è strategica oltre che tecnica”, le sue parole al profilo Twitch di Calciomercato.it.