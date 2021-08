Biasin: “Dumfries, l’Inter gli ha chiesto di aspettare e lui ha risposto così”

Il calciatore, che sta per arrivare a Milano, era la prima scelta del club nerazzurro ma non c'era la liquidità per arrivarci subito

Eva A. Provenzano

Fabrizio Biasin ha parlato sui social dell'arrivo di Dumfries all'Inter. Il calciatore olandese era la prima scelta per il club nerazzurro ma non si riusciva a trovare una formula che accontentasse il PSV. Il giornalista racconta come è andata:

"Ciao Denzel, vorremmo portarti all'Inter ma non abbiamo soldi e il PSV non apre al prestito. Dobbiamo trovare una formula, puoi aspettare?", avrebbe chiesto il club al giocatore.

"Sì, aspetto", la risposta del giocatore.

"Poi sono arrivati i quattrini di Lukaku e hanno preso il preferito per la fascia destra. Bel colpo", ha scritto il giornalista.